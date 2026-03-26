La necrópolis tartésica de Medellín amplía su tamaño y su valor científico

La exposición temporal ‘Necrópolis Tartésica de Medellín. Campaña 2025’ muestra desde este jueves los hallazgos más recientes de las excavaciones en este yacimiento, entre ellos una de las tumbas más ricas documentadas hasta ahora y nuevas evidencias que amplían el conocimiento sobre los ritos funerarios de esta cultura.

La directora de la excavación, Ana María Rabazo, ha explicado que la muestra reúne materiales procedentes de una tumba de cremación, con ajuares compuestos por piezas de marfil, bronce, hierro y un colgante de oro, además de elementos vinculados a los banquetes ceremoniales posteriores al sepelio.

Según ha detallado, los trabajos han permitido documentar no solo el rito de incineración, sino también la existencia de sacrificios animales y la celebración de comidas rituales, a partir de restos hallados en platos cerámicos.

Entre las principales novedades de la campaña, Rabazo ha destacado la aparición de enterramientos sin cremación, una práctica no documentada en intervenciones anteriores en este enclave.

Asimismo, ha subrayado la relevancia de los estudios científicos asociados a la excavación, como el análisis de los troncos utilizados en las piras funerarias, que permitirá conocer el paleoambiente, las especies vegetales empleadas y datar los episodios de combustión.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha destinado 248.000 euros al proyecto, impulsado junto al Ayuntamiento de Medellín y la Real Academia de Extremadura.

Vecinos visitan la exposición de Medellín. / Samuel Sánchez

Bazaga ha indicado que los hallazgos evidencian la conexión de esta sociedad con el Mediterráneo, con la presencia de cerámicas griegas del siglo V antes de Cristo, y ha destacado la repercusión internacional de los descubrimientos.

Además, ha anunciado el inicio de una segunda fase de excavaciones y ha incidido en la necesidad de proteger el yacimiento, cuya extensión es mayor de lo previsto y se encuentra afectado por usos agrícolas.

El alcalde de Medellín, Rafael Mateos, ha valorado la exposición como “el fruto” del trabajo conjunto de administraciones e investigadores y ha defendido el potencial del patrimonio como motor de desarrollo turístico.

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La muestra se puede visitar en la Casa de María Asunción, con un calendario de apertura que combinará jornadas de mañana y tarde para facilitar el acceso a visitantes.