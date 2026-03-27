Don Benito avanza en la puesta en marcha de un nuevo plan de igualdad

El Ayuntamiento de Don Benito avanza en la elaboración del II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, un documento estratégico que se desarrolla desde comienzos de año con la colaboración de la Diputación de Badajoz.

Tal y como han indicado desde elo consistorio, el objetivo es reforzar el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva y promover una transformación social basada en nuevos valores.

Asimismo, señalan que el plan aborda cuestiones clave como la gobernanza en materia de igualdad, la coeducación, la corresponsabilidad y el reconocimiento de los cuidados, además de contemplar medidas para prevenir y erradicar las violencias machistas. Su elaboración se realiza mediante un proceso participativo y abierto a la ciudadanía, que arrancará con un Diagnóstico de Género en ámbitos como el empleo, la movilidad, el urbanismo o la participación social, han subrayado.

En este proceso participarán técnicos municipales, asociaciones, colectivos feministas y vecinos interesados. Como parte de esta iniciativa, el 10 de abril se celebrará una convocatoria abierta en el Centro Educativo Margarita Salas para recoger aportaciones.

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Desde el consistorio destacan que este plan permitirá avanzar hacia una ciudad más inclusiva, cohesionada e igualitaria.