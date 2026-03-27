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Realizan tareas de mejora en las palmeras de la avenida del Pilar de Don Benito
El objetivo es mejorar la seguridad, el aspecto de este entorno urbano y garantizar la conservación de estos singulares árboles
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha llevado a cabo trabajos de poda en las palmeras de la avenida del Pilar con el objetivo de mejorar la seguridad, el aspecto del entorno y garantizar la correcta conservación de estos árboles singulares y según ha informado el consistorio, esta actuación forma parte de las labores de mantenimiento y cuidado del patrimonio verde de la ciudad, uno de los elementos más característicos de sus espacios públicos.
La intervención permite retirar hojas secas y ramas deterioradas, lo que contribuye tanto a mejorar la imagen de esta céntrica avenida como a prevenir posibles riesgos para peatones y vehículos. Los trabajos han sido realizados por los servicios municipales en colaboración con la empresa pública Agrimusa.
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