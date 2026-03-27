Energías
Vivares analiza el impacto de una planta de biogás a escasos kilómetros del munipio
La planta prevé tratar unas 450 toneladas diarias de residuos muy cerca del municipio
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Vivares ha mostrado su preocupación por el proyecto de instalación de una planta de biometano en el término municipal de Miajadas, en una zona próxima a esta entidad local menor de Don Benito, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Según un bando municipal, la planta trataría residuos orgánicos como estiércoles, purines o alperujos para transformarlos en biometano y compost, con una capacidad estimada de unas 450 toneladas diarias. El consistorio ha iniciado los trámites para acceder al expediente completo con el objetivo de analizar su impacto, especialmente en la calidad del aire, el aumento del tráfico o la posible afección a las tierras de regadío y una vez revisada la documentación, el Ayuntamiento no descarta presentar alegaciones ante la Junta si considera que la instalación puede generar perjuicios. Además, se convocará una reunión informativa en la casa de la cultura para trasladar los detalles a los vecinos de manera próxima.
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