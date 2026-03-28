Invierten 377.000 euros en el asfaltado de calles y avenidas de Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena pondrá en marcha un nuevo plan de asfaltado con una inversión superior a los 377.000 euros, que permitirá actuar en un total de 22 calles y avenidas de la localidad villanovense.

Según señalan desde el consistorio, esta intervención complementa al plan recientemente finalizado y se centrará en vías que no pudieron incluirse en la actuación anterior desarrollada anteriormente en el municipio.

Distintos puntos

En este caso, tal y como han indicado, los trabajos se desarrollarán en distintos puntos del municipio, entre ellos la avenida de las Mayas, la plaza Juan XXII, la calle Río Guadiana, la avenida Europa o el paseo de Castelar, además de otras calles y travesías del casco urbano.

Asimismo, subrayan que el objetivo de esta actuación es la de mejorar el estado del firme en zonas deterioradas por el paso del tiempo, el tráfico rodado y las reposiciones derivadas de obras realizadas en los últimos años, con el fin de reforzar la seguridad y la comodidad de la circulación.

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De igual forma, concluyen señalando que este nuevo plan se ejecutará con cargo al Plan de Grandes Ciudades de la Diputación de Badajoz, destinado a financiar inversiones e infraestructuras en los municipios de mayor tamaño de la provincia.