Accidente en la N-430: una mujer muere tras chocar un turismo y un camión en Rena

Una mujer ha fallecido y dos personas han resultado heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la carretera N-430, a su paso por el término municipal de Rena.

El siniestro se ha producido en torno a las 12:50 horas, a la altura del kilómetro 110, y ha consistido en una colisión entre un turismo y un camión por causas que se investigan.

Como consecuencia del impacto, una mujer ha perdido la vida en el lugar del accidente, mientras que otras dos personas han resultado heridas de carácter grave y han sido trasladadas al Hospital Don Benito-Villanueva.

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El Equipo de Atestados de Mérida se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.