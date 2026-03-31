Suceso
Dos heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en el polígono Cagancha de Villanueva
Los heridos son un hombre de 66 años y una mujer de 44, ambos trasladados al hospital en estado menos grave.
Samuel Sánchez
Dos personas han resultado heridas de carácter menos grave en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este martes en el polígono industrial Cagancha de Villanueva de la Serena.
El siniestro se ha producido a las 08:41 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha recibido una llamada alertando de la colisión entre un turismo y una furgoneta en esta zona industrial.
Como consecuencia del impacto, un varón de 66 años y una mujer de 44 han sufrido traumatismos torácicos. Ambos han sido trasladados en estado menos grave al Hospital Don Benito-Villanueva.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de la Policía Local de Villanueva de la Serena, que se han encargado de regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes.
- Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
- Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz
- Lunes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para verlo
- Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
- Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
- La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo
- Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
- Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años