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Dos heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en el polígono Cagancha de Villanueva

Los heridos son un hombre de 66 años y una mujer de 44, ambos trasladados al hospital en estado menos grave.

Hospital Don Benito-Villanueva.

Hospital Don Benito-Villanueva. / EL PERIODICO

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

Dos personas han resultado heridas de carácter menos grave en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este martes en el polígono industrial Cagancha de Villanueva de la Serena.

El siniestro se ha producido a las 08:41 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha recibido una llamada alertando de la colisión entre un turismo y una furgoneta en esta zona industrial.

Como consecuencia del impacto, un varón de 66 años y una mujer de 44 han sufrido traumatismos torácicos. Ambos han sido trasladados en estado menos grave al Hospital Don Benito-Villanueva.

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Hasta el lugar del suceso se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de la Policía Local de Villanueva de la Serena, que se han encargado de regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes.

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