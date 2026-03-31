Luz verde para solicitar a un mayor número de puestos del mercado de Villanueva

El pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha aprobado esta semana, por unanimidad, la modificación del reglamento del mercado de abastos para permitir que se puedan solicitar más de tres puestos en este inmueble, cuya apertura se prevé para los próximos meses del presente año.

Tal y como han destacado desde el consistorio villanovense, la medida tiene como objetivo favorecer la convivencia entre el comercio tradicional y nuevas fórmulas más modernas, en línea con el modelo actual del mercado provisional. De hecho, según explicó la portavoz municipal, María Lozano, la limitación inicial de un máximo de tres puestos buscaba apoyar al comercio local y garantizar el equilibrio y la diversidad entre los adjudicatarios.

Sin embargo, con más del 75% de los puestos ya ocupados, muchos de ellos por los actuales concesionarios del mercado de abastos provisional en la avenida de Chile, y con el proceso de adjudicación avanzando a buen ritmo, el equipo de gobierno villanovense considera oportuno flexibilizar esta restricción. De este modo, agregan que a partir de ahora se permitirá optar a un mayor número de puestos, con el objetivo de hacer más atractivo el mercado para nuevos inversores y no perder oportunidades de negocio.

En este sentido, Lozano subrayó que esta modificación responde al compromiso adquirido y permitirá abrir la puerta a otros operadores interesados en instalarse en el mercado.

La medida contó también con el respaldo de los grupos de la oposición, aunque desde el Partido Popular de Villanueva de la Serena se recordó que ya defendieron en su momento la libre concurrencia sin limitaciones.

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Obras del mercado

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena prevé que a finales de este mes de abril concluyan las obras de mejora de accesibilidad y reubicación de contenedores en el entorno del mercado de abastos, una actuación que permitirá completar la intervención integral del edificio antes de su reapertura, prevista para mediados de año. Tal y como han detallado, los trabajos se desarrollan en el exterior del mercado e incluyen el traslado de los contenedores que actualmente se sitúan en la fachada principal. Estos pasarán a ubicarse en la zona lateral de aparcamientos del Hospital Santa Justa, en un espacio que permitirá mejorar la imagen y facilitar un acceso más ordenado y cómodo al recinto Además, tal y como recuerdan, se trata de una actuación que cuenta con una inversión superior a los 60.000 euros.