Iniciativa
Villanueva programa un amplio abanico de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Salud Pública, busca fomentar hábitos de vida saludables entre la población desde una perspectiva integral.
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena desarrollará durante el mes de abril una programación de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Salud Pública, busca fomentar hábitos de vida saludables entre la población desde una perspectiva integral.
Distintas propuestas
El programa incluye talleres, charlas y acciones divulgativas centradas en la alimentación equilibrada, la salud mental, la educación sexual, la prevención de enfermedades y el autocuidado, adaptadas a diferentes edades. Además, entre las propuestas destacan un taller-cata de insectos el 8 de abril, charlas sobre conductas sexuales de riesgo dirigidas a estudiantes de Bachillerato y sesiones sobre salud mental para alumnado de secundaria.
También se impartirán talleres de bienestar emocional, formación sobre el uso de inhaladores y charlas para mayores sobre recursos municipales. Además, la ciudad acogerá la campaña ‘No es normal tour’ sobre enfermedades respiratorias y acciones de prevención .