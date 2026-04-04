Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diagnóstico erróneoFrancisca CadenasFiesta de la primavera
instagram

Reconocimiento

Almudena Ariza es distinguida con el Santiago Castelo

El comunicador Fernando Ónega recibirá el premio honorífico a título póstumo

Almudena Ariza, periodista.

Almudena Ariza, periodista. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La periodista Almudena Ariza ha sido distinguida con el X Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística, según informó el Ayuntamiento de Don Benito durante la presentación oficial del galardón. Además, el comunicador Fernando Ónega recibirá el premio honorífico a título póstumo.

El anuncio se realizó en un acto en el que participaron el concejal de Cultura, Francisco Sánchez, y miembros del comité organizador, quienes destacaron la amplia trayectoria profesional de Ariza, especialmente su labor como corresponsal internacional en conflictos y crisis humanitarias, tal y como subrayan.

Noticias relacionadas

Amplia trayectoria

La periodista española ha desarrollado la mayor parte de su carrera en TVE, con destinos en Asia-Pacífic o en países como Estados Unidos o Francia, además de su cobertura en Oriente Medio. En la actualidad, es corresponsal en Bogotá, desde donde informa sobre la actualidad de América Latina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents