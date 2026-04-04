Cultura
Don Benito celebrará la Feria del Libro del 16 al 18 de abril
La iniciativa busca ofrecer a vecinos y visitantes una propuesta que combine actividad cultural, educativa y comercial en la localidad
Samuel Sánchez
Don Benito celebrará los días 16, 17 y 18 de abril una nueva edición de la Feria del Libro y de las Flores, que volverá a instalarse en la plaza de España de la localidad con el objetivo de dinamizar el comercio local y promover la cultura. El evento ha sido presentado por la concejala de Comercio y Hostelería, Mercedes Pozo, junto a representantes del sector.
La iniciativa busca ofrecer a vecinos y visitantes una propuesta que combine actividad cultural, educativa y comercial en un entorno abierto y accesible. Según destacó Pozo al respecto, la ubicación permitirá en este caso una mayor afluencia de público y favorecerá la integración de la feria en la vida cotidiana de la ciudad.
Asimismo, en esta edición participarán cinco librerías y dos floristerías locales, que contribuirán a reforzar el carácter representativo del tejido comercial dombenitense. Además, quienes realicen compras recibirán un obsequio por parte de las floristería, mientras que la programación contará con la presencia de autores como Alina Not, Marta Robles o Reyes Monforte, entre otros, que presentarán y firmarán sus obras durante las tres jornadas.
Por último, el evento se completará con actuaciones del Conservatorio Oficial de Música de Don Benito, que amenizará cada jornada con distintas formaciones musicales.
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