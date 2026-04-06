Semana Santa
Adiós a la Semana Santa con un día de campo entre amigos
El buen tiempo impulsa una Semana Santa sin sobresaltos y con gran ambiente en las calles y las romerías llenaron ayer el campo de convivencia y tradición para despedir los días festivos de multitud de municipios de la comarca en un Lunes de Pascua colorido y lleno de momentos de unión
Samuel Sánchez
Villanueva, La Haba o Campanario despiden estos días con el Lunes de Pascua. Cientos de vecinos se reúnen en el entorno natural en una jornada marcada por el buen tiempo
La Semana Santa de 2026 ha estado marcada por la estabilidad meteorológica, con sol durante todos los días y sin incidencias en las procesiones, que se han podido celebrar con total normalidad en municipios como Don Benito, Villanueva de la Serena o Medellín. Una circunstancia que ha favorecido el ambiente en las calles y la llegada de visitantes.
Ese mismo tiempo primaveral, incluso con temperaturas altas para la época, ha sido también protagonista en el Lunes de Pascua, jornada festiva en numerosas localidades que sirve de broche final a estos días con la celebración de romerías.
Un día de romería
Como es tradición, vecinos de Don Benito, Villanueva de la Serena, Medellín, La Haba o Campanario han salido al campo para compartir un día de convivencia en familia o con amigos, en una jornada marcada por la alta participación, pero sobre todo por el disfrute y la alegría de compartir un día marcado en el calendario por muchos.
Y en Villanueva de la Serena, ‘La Jira’ volvió a reunir a cientos de personas en torno a la ermita de la Virgen de la Aurora, completando así una Semana Santa que este año se ha vivido, de principio a fin, sin mirar al cielo.
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