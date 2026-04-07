Castuera acogerá a los mejores esquiladores este fin de semana

Castuera acogerá los próximos 10 y 11 de abril el XVI Open de Esquileo de Extremadura, una de las principales citas del sector ovino a nivel nacional, que reunirá a destacados esquiladores en el recinto ferial del Salón Ovino de La Serena.

El evento se celebrará junto al XXV Campeonato de España de Merinas y contará con competiciones en las categorías Open, Intermedia y Debutantes. Como antesala, del 6 al 8 de abril se vienen desarrollando cursos de formación en el método australiano de esquileo.

Noticias relacionadas

Además, el programa incluye el VIII Salón de la Lana, con talleres, exposiciones y actividades para todos los público y entre las propuestas destaca la iniciativa ‘Trashumancia y Lana’, que permitirá a escolares acompañar a un rebaño por las calles de la localidad.