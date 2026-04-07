Ganadería
Castuera acogerá a los mejores esquiladores este fin de semana
El Salón Ovino de La Serena será escenario del XVIOpen de Esquileo de Extremadura, una de las principales citas del sector
Samuel Sánchez
Castuera acogerá los próximos 10 y 11 de abril el XVI Open de Esquileo de Extremadura, una de las principales citas del sector ovino a nivel nacional, que reunirá a destacados esquiladores en el recinto ferial del Salón Ovino de La Serena.
El evento se celebrará junto al XXV Campeonato de España de Merinas y contará con competiciones en las categorías Open, Intermedia y Debutantes. Como antesala, del 6 al 8 de abril se vienen desarrollando cursos de formación en el método australiano de esquileo.
Además, el programa incluye el VIII Salón de la Lana, con talleres, exposiciones y actividades para todos los público y entre las propuestas destaca la iniciativa ‘Trashumancia y Lana’, que permitirá a escolares acompañar a un rebaño por las calles de la localidad.
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