Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diagnóstico erróneoFrancisca CadenasFiesta de la primavera
instagram

Ganadería

Castuera acogerá a los mejores esquiladores este fin de semana

El Salón Ovino de La Serena será escenario del XVIOpen de Esquileo de Extremadura, una de las principales citas del sector

Un grupo de esquiladores trabajan con varias ovejas.

Un grupo de esquiladores trabajan con varias ovejas. / LCB

Samuel Sánchez

Castuera

Castuera acogerá los próximos 10 y 11 de abril el XVI Open de Esquileo de Extremadura, una de las principales citas del sector ovino a nivel nacional, que reunirá a destacados esquiladores en el recinto ferial del Salón Ovino de La Serena.

El evento se celebrará junto al XXV Campeonato de España de Merinas y contará con competiciones en las categorías Open, Intermedia y Debutantes. Como antesala, del 6 al 8 de abril se vienen desarrollando cursos de formación en el método australiano de esquileo.

Noticias relacionadas

Además, el programa incluye el VIII Salón de la Lana, con talleres, exposiciones y actividades para todos los público y entre las propuestas destaca la iniciativa ‘Trashumancia y Lana’, que permitirá a escolares acompañar a un rebaño por las calles de la localidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents