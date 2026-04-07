Villanueva visibiliza el párkinson con una semana de actividades

Villanueva de la Serena acogerá del 8 al 11 de abril la Semana del Párkinson, organizada por la Asociación Comarcal de Párkinson (ACOPARK), una actividad que tiene como objetivo sensibilizar a la población y visibilizar la realidad de las personas afectadas por esta enfermedad.

La programación incluye actividades deportivas adaptadas, jornadas de convivencia y acciones informativas en la calle, donde se dará lectura a un manifiesto para reivindicar los derechos del colectivo. Uno de los ejes principales será la promoción de hábitos saludables y la lucha contra el aislamiento social, aspectos clave en el abordaje de esta enfermedad neurodegenerativa. El sábado 11 de abril, coincidiendo con el Día Mundial del Párkinson, se celebrará la III Gala Benéfica en el Cine-Teatro Las Vegas, con la participación de artistas locales.

Noticias relacionadas

La recaudación se destinará a terapias especializadas que complementan el tratamiento farmacológico y mejoran la autonomía de los pacientes.