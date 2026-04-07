Política municipal
Vivares decide movilizarse contra una planta de biogás
Está proyectada en el término municipal de Miajadas, pero a escasos dos kilómetros de esta entidad local menor de Don Benito
Samuel Sánchez
El PSOE de Vivares ha anunciado su rechazo a la planta de biometano proyectada en el término municipal de Miajadas, a unos dos kilómetros de esta entidad local menor de Don Benito, y ha avanzado que impulsará medidas para tratar de frenar su construcción.
La decisión se adoptó en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado 30 de marzo, en la que la agrupación socialista acordó actuar «con todos los medios a su alcance» ante este proyecto, tal y como han indicado.
Entre las iniciativas previstas, figura el contacto con una plataforma nacional que agrupa a colectivos contrarios a este tipo de instalaciones, así como la convocatoria de una asamblea informativa dirigida a los vecinos. Además, se presentará una moción en el próximo pleno de la Junta Vecinal para instar a los ayuntamientos de Miajadas y Don Benito, así como al resto de administraciones implicadas, a posicionarse en contra. Desde el ámbito municipal también se promoverán acciones administrativas con el objetivo de paralizar la iniciativa.
Vivares no es la primera localidad de la zona que muestra su rechazo a este tipo de instalaciones. En La Coronada, vecinos y colectivos llevan más de dos años movilizándose contra una planta similar, en este caso prevista en término municipal de Villanueva de la Serena.
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