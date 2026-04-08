Don Benito impulsa actividades para promover hábitos saludables

El Ayuntamiento de Don Benito ha puesto en marcha el programa ‘Encuentros por la Salud’, una iniciativa que se desarrollará a lo largo del mes de abril con motivo del Día Mundial de la Salud y que busca promover hábitos saludables entre la población. La propuesta, impulsada desde la Concejalía de Salud, incluye un total de seis actividades abiertas a todos los públicos y contará con la participación de profesionales del Área de Salud Don Benito-Villanueva.

La concejala del área, Anabel Cidoncha, ha destacado que el programa apuesta por una visión integral de la salud, en la que se pone el foco en la relación entre bienestar y entorno natural.

Próxima semana

Las actividades arrancarán el 15 de abril con una jornada dedicada a la salud auditiva en la plaza de Santo Ángel, donde se ofrecerán pruebas gratuitas y material informativo sobre la detección precoz de problemas de audición.

El día 16 se celebrará un taller sobre higiene alimentaria en eventos populares, dirigido especialmente a asociaciones y colectivos organizadores, aunque abierto a la ciudadanía en general, mientras que la programación continuará el 22 de abril con una formación práctica en primeros auxilios centrada en reanimación cardiopulmonar y actuación ante atragantamientos. Un día después, el 23 de abril, se abordará la prevención del virus del Nilo Occidental en una charla impartida por profesionales sanitarios.

Uno de los platos fuertes llegará con la actividad ‘Naturaleza sanadora’, una mesa redonda en La Serrezuela que analizará los beneficios del entorno natural sobre la salud mental. En ella participarán el naturalista Joaquín Araujo y el psiquiatra Iván Oller, que abordarán conceptos como la ecoterapia o terapia verde.

Marcha saludable

El programa se cerrará el 26 de abril con una marcha urbana saludable por diferentes zonas de la ciudad, precedida de un taller de marcha nórdica. Para participar en esta última actividad será necesario inscribirse previamente a través de la Concejalía de Salud, tal y como han indicado desde el consistorio dombenitense.

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De igual forma, desde el Ayuntamiento subrayan que esta iniciativa refuerza su compromiso con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la educación sanitaria, al tiempo que animan a vecinos y colectivos a implicarse activamente en las distintas propuestas a celebrar durante las próximas semanas y a lo largo del presente mes de abril en la localidad.