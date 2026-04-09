Don Benito acoge formación en el transporte sanitario

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha en Don Benito un curso gratuito de transporte sanitario con el objetivo de mejorar la empleabilidad en un sector con alta demanda de profesionales cualificados. La iniciativa, enmarcada en el proyecto FACER, cuenta con la participación de 15 alumnos procedentes de distintas localidades de la comarca, como Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena o Villanueva de la Serena.

Oportunidad laboral

El programa, denominado ‘Certificado en Transporte Sanitario, ha sido inauguradoesta semana por el diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, quien ha destacado la importancia de este tipo de acciones para generar oportunidades laborales en el medio rural.

El curso tendrá una duración de 600 horas y se desarrollará en formato dual, combinando formación teórica y práctica. Los participantes se formarán en mantenimiento de vehículos sanitarios, atención prehospitalaria, primeros auxilios y traslado seguro de pacientes.

Noticias relacionadas

Además, tal y como señalan desde la Diputación provincial en unota de prensa, los alumnos recibirán una beca diaria por asistencia, una medida con la que la institución provincial busca facilitar el acceso a la formación y reforzar el carácter inclusivo del programa.