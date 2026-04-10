El IES Lacimurga celebra sus olimpiadas con unos 650 alumnos

El IES Lacimurga CI de Navalvillar de Pela ha celebrado esta semana la vigésimo tercera edición de sus Olimpiadas Intercentros, una cita que ha reunido a más de 650 alumnos de diferentes centros educativos de la comarca en torno al deporte, la convivencia y la innovación pedagógica.

Estudiantes de localidades como Madrigalejo, Obando, Vegas Altas y Talarrubias han participado en pruebas deportivas y dinámicas cooperativas que van más allá de la competición, apostando por un modelo de aprendizaje basado en la experiencia.

La iniciativa se sustenta en metodologías activas como el aprendizaje basado en juegos y los retos cooperativos, que permiten al alumnado aprender «haciendo», según destacan desde el centro, enfrentándose a situaciones reales que requieren toma de decisiones y trabajo en equipo.

Uno de los aspectos más destacados ha sido el papel del alumnado de bachillerato, encargado de organizar el evento, lo que les ha permitido desarrollar habilidades como liderazgo, planificación o resolución de problemas.

Además, las olimpiadas fomentan competencias socioemocionales como la empatía, la resiliencia o la gestión emocional, en un entorno de convivencia entre centros que refuerza el sentido de grupo.

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Desde el centro destacan el carácter transformador de este proyecto, que combina actividad física, valores y aprendizaje, y que contribuye al desarrollo integral del alumnado y a la promoción de hábitos de vida saludables.