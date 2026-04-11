Actuación municipal
Don Benito combate una plaga de palomas con cetrería
El consistorio ha implementado esta medida, que ya utilizó en el pasado, para reducir el número de estas aves en el casco urbano
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha iniciado en los últimos días actuaciones de control de palomas mediante el uso de aves rapaces entrenadas, una técnica de cetrería que ya está operativa en distintas calles y espacios públicos de la localidad dombenitense.
Según ha informado el consistorio, la presencia de estos depredadores naturales actúa como elemento disuasorio, provocando que las palomas eviten determinadas zonas y reduciendo así su concentración en el entorno urbano. Este método, que no es la primera vez que se aplica, se enmarca dentro de una estrategia más amplia para mejorar la convivencia y minimizar las molestias asociadas a estas aves, según han informado.
La cetrería forma parte del nuevo contrato de control y captura puesto en marcha por la Concejalía de Medio Ambiente, dotado con más de 50.000 euros, y que incluye también la instalación de jaulas de captura, la retirada de nidos y la colocación de redes en edificios.
En paralelo, el Ayuntamiento mantiene otras actuaciones ya en marcha, como la inspección de inmuebles que actúan como focos de proliferación y la notificación a propietarios para que adopten medidas correctoras. Desde el consistorio insisten en que el control de esta plaga requiere tiempo y colaboración ciudadana, especialmente evitando alimentar a las palomas.
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