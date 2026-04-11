Deporte local
Presentada la segunda Media Maratón del Zújar en Villanueva
Se celebrará el domingo 3 de mayo y ya hay inscritos alrededor de 270 participantes
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena ha presentado la segunda edición de la Media Maratón del Zújar, que se celebrará el próximo 3 de mayo y que ya cuenta con más de 270 inscritos. La prueba repartirá un total de 3.150 euros en premios y mantendrá abiertas las inscripciones hasta el 26 de abril.
La concejala de Deportes, María Lozano, destacó durante la presentación el crecimiento de esta cita, que se consolida en el calendario deportivo y genera un importante impacto económico y social en la ciudad.
El evento incluirá tres modalidades competitivas (media maratón, 10 kilómetros y 5 kilómetros), además de una carrera no competitiva para público infantil. La salida y meta estarán ubicadas en la avenida de Chile.
Los recorridos de 5 y 10 kilómetros serán íntegramente urbanos, mientras que la media maratón combinará tramos por la ciudad con un segmento de trail. También se habilitará una meta volante en la zona de Cruz del Río coincidiendo con las fiestas del barrio. n
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