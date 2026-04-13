Vivienda
Don Benito abre el plazo para poder optar a una vivienda de promoción pública
Los solicitantes deberán demostrar tres años de residencia continuada en Don Benito o diez años discontinuos, entre otros requisitos.
El Ayuntamiento de Don Benito ha abierto el plazo de solicitud para optar a ocho viviendas de promoción pública, un proceso que se desarrollará mediante concurso por valoración y que estará activo durante 20 días hábiles, entre el 15 de abril y el 13 de mayo.
Según ha informado el consistorio, la convocatoria, impulsada a través de la Concejalía de Políticas Sociales, establece como principales requisitos no superar el doble del IPREM en ingresos familiares, acreditar necesidad de vivienda y contar con un periodo mínimo de residencia en el municipio. En concreto, los solicitantes deberán demostrar tres años de residencia continuada en Don Benito o diez años discontinuos, además de no haber sido beneficiarios previamente de una vivienda pública ni encontrarse en situación de ocupación ilegal.
Asimismo, desde el consistorio han subrayado que el proceso está dirigido a personas físicas o unidades familiares que cumplan las condiciones económicas y sociales fijadas en la normativa autonómica, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con mayores dificultades de la localidad dombenitense.
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