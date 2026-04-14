Iniciativa
Villanueva lanza una campaña contra la explotación sexual
La iniciativa está destinada a ofrecer herramientas para identificar situaciones de trata y acceder a los recursos que hay disponibles
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena ha puesto en marcha la campaña ‘Tu Historia Nos Importa. No Estás Sola’, una iniciativa destinada a facilitar a las mujeres herramientas para identificar situaciones de trata y explotación sexual y acceder a recursos de ayuda.
Según han indicado los promotores, el proyecto, impulsado por el consistorio villanovense en colaboración con la asociación APERFOSA, nace del trabajo coordinado entre ambas entidades para mejorar la detección y atención a posibles víctimas, según explicaba en rueda de prensa la concejala de Igualdad, Ana Pérez.
Asimismo, desde la asociación, su coordinadora en Extremadura, Gemma Fernández, subraya que la campaña pretende visibilizar estas realidades y dar a conocer los recursos disponibles, mientras que la educadora social Casandra Mateos destaca la importancia de ofrecer acompañamiento profesional a través de un canal accesible y confidencial. Además, la iniciativa no se limitará a Extremadura, ya que también se desarrollará en ciudades como Marbella, Madrid, Tenerife, Córdoba y Jaén, ampliando así su alcance a nivel nacional.
Por último, han indicado que también está prevista una segunda fase en el mes de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
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