Don Benito da luz verde a la moción para reactivar el proyecto de presa del Golondrón

El Ayuntamiento de Don Benito continúa dando pasos para reactivar el proyecto de la presa del Golondrón. La Junta de Portavoces ha aprobado la moción que será debatida en el pleno de abril con el objetivo de lograr su inclusión en el IV ciclo de planificación hidrológica de la demarcación del Guadiana.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia impulsada por el consistorio tras el encuentro institucional y sectorial celebrado esta misma semana, en el que se escenificó un amplio respaldo social a esta infraestructura histórica.

En la reunión participaron representantes institucionales, organizaciones agrarias, comunidades de regantes, empresarios y vecinos afectados por episodios recientes de inundaciones e incendios, quienes coincidieron en la necesidad de retomar el proyecto.

La urgencia viene marcada, especialmente, por las consecuencias de las riadas de marzo de 2025, que provocaron importantes pérdidas agrícolas y económicas en la comarca tras el desbordamiento de varios cauces.

La presa del Golondrón, proyectada sobre el río Guadámez desde los años 80, se plantea como una solución integral para la regulación de caudales y la laminación de avenidas, además de garantizar reservas de agua en periodos de sequía.

10.000 hectáreas

El proyecto contempla una infraestructura con capacidad de entre 90 y 100 hectómetros cúbicos y con potencial para poner en riego entre 7.000 y 10.000 hectáreas, lo que reforzaría el peso del sector agrícola y agroindustrial.

Asimismo, permitiría mejorar el abastecimiento a municipios cercanos y contribuir a la adaptación del territorio al cambio climático ante la creciente irregularidad de lluvias y sequías.

Desde el Ayuntamiento se trasladará la moción a entidades locales y colectivos implicados, invitándoles a participar en el proceso de información pública para reforzar la candidatura del proyecto.

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Según han agregado desde el consistorio, el objetivo es lograr una posición común que facilite su incorporación en la planificación estatal y la obtención de financiación para una infraestructura considerada histórica, viable y necesaria” para el desarrollo de las Vegas Altas, La Serena y La Siberia.