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Don Benito

La imagen de San Gregorio será restaurada de cara a las fiestas

Fue retirada del culto el pasado 7 de abril en la iglesia de Santa María , ya que la imagen presentaba diversos desperfectos

Ubicación de la imagen en la iglesia de Santa María.

Ubicación de la imagen en la iglesia de Santa María. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La imagen de San Gregorio Ostiense, patrón de este barrio de Don Benito, está siendo restaurada de cara a sus próximas fiestas, tras ser retirada del culto el pasado 7 de abril en la iglesia de Santa María.

La intervención, que se desarrolla en dependencias parroquiales, corre a cargo de la restauradora Carmen Vega Vera, La talla presentaba diversos deterioros, como un dedo roto, grietas en la capa y desgaste en manos y elementos decorativos, lo que ha motivado esta actuación. Según han indicado desde la asociación vecinal, la restauración ha sido posible gracias al propio colectivo vecinal del barrio y la colaboración de la Junta de Extremadura. La imagen, de posguerra y elaborada en Olot, será devuelta al culto una vez finalicen los trabajos.

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La imagen de San Gregorio será restaurada de cara a las fiestas

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