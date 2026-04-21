Empresas
Cinco empresas y una entidad social serán premiadas en la gala de Apyme
La entrega anual de premios del colectivo empresarial se desarrollará el próximo 22 de mayo en Villanueva de la Serena con más de 500 asisntentes
Samuel Sánchez
La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYME) Vegas Altas-La Serena ha presentado este martes los galardonados de la XXIV Gala Empresarial, un evento que volverá a poner en valor el tejido económico de la comarca en un momento marcado por la subida de costes y la incertidumbre.
Durante la rueda de prensa, el presidente de la organización, Javier Dorado, ha destacado que «abrir cada día la persiana ya es un premio», reflejando la situación que atraviesan muchas empresas y autónomos, según recalcó.
Premiados
En esta edición, el premio a la Excelencia Empresarial ha recaído en Famicar, empresa de Villanueva de la Serena con más de 30 años de experiencia en carpintería y marcada por el relevo generacional. El reconocimiento a Empresa Familiar será para Comercial Llanos, con sede en Don Benito y más de 50 años de trayectoria en el sector de la maquinaria agrícola, herramientas y vehículos.
Por su parte, Patatas Fritas MM, ubicada en Zalamea de la Serena, recibirá el premio a la Trayectoria Empresarial por su consolidación en la producción artesanal tras más de tres décadas de actividad.
El galardón a Establecimiento del Año ha sido otorgado al centro de estética integral Sara Valor, en Don Benito, mientras que el reconocimiento especial recaerá en la Asociación Down Don Benito-Villanueva de la Serena por su labor social.
Dorado ha señalado que estos premios no solo distinguen a los galardonados, sino que simbolizan el esfuerzo de todo el tejido empresarial de la comarca y destacó que la gala es también un punto de encuentro que favorece el intercambio de contactos y oportunidades de negocio entre empresas.
El evento se celebrará el próximo 22 de mayo en el Hotel Cortijo Santa Cruz y se espera una asistencia similar a la del pasado año, cuando se superaron las 500 personas asistentes.
Por su parte, el director territorial de Caja Rural de Extremadura, José Alfonso Pardo, ha resaltado el papel de APYME como impulsora del emprendimiento y generadora de riqueza en las Vegas Altas y La Serena, así como el compromiso de la entidad con el tejido empresarial local y comarcal.
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