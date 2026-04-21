Infraestructuras
Promedio impulsa una depuradora por más de un millón de euros en Hernán Cortés
Permitirá tratar hasta 120 millones de litros de forma anual y el objetivo del proyecto es mejorar el tratamiento de aguas en pequeñas poblaciones.
Samuel Sánchez
El consorcio Promedio ha licitado la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Hernán Cortés con una inversión superior a 1,09 millones de euros. El proyecto se enmarca en el Plan Depura y tiene como objetivo mejorar el tratamiento de aguas en pequeñas poblaciones.
Tal y como han indicado en una nota de prensa, la instalación permitirá depurar hasta 120 millones de litros anuales, evitando el vertido directo al río Ruecas, dentro de la cuenca del Guadiana. Está diseñada para una capacidad de 1.652 habitantes equivalentes, lo que cubre las necesidades actuales y futuras de la localidad.
El proceso de depuración se desarrollará en varias fases, comenzando con un pretratamiento para eliminar sólidos, arenas y grasas. Posteriormente, el agua pasará a un tanque donde bacterias específicas descomponen la materia orgánica, antes de una fase final de decantación que permitirá obtener agua clarificada.
A un kilómetro
La planta se construirá a un kilómetro al sur del casco urbano y contará con un plazo de ejecución de 13 meses. El periodo para presentar ofertas estará abierto hasta el 15 de mayo.
Este proyecto es el decimoséptimo que impulsa el Plan Depura, financiado por la Diputación de Badajoz y el programa FEDER 2021-2027, con el objetivo de garantizar la depuración en municipios de menor tamaño, tal y como han indicado desde el consorcio provincial de Promedio.
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