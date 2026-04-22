Don Benito impulsa un centro educativo para personas autistas

El Ayuntamiento de Don Benito ha reforzado su compromiso con la asociación APNADOBE para impulsar la creación de un Centro de Educación Especial destinado a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una demanda histórica del colectivo en la ciudad.

Tal y como han dado a conocer desde el consistorio dombenitense, a alcaldesa, Elisabeth Medina, y la concejala de Políticas Sociales, Violeta Casado, han mantenido esta semana una reunión técnica con la directiva de la entidad para conocer sus necesidades y avanzar en el diseño del proyecto.

Actualmente, los usuarios reciben atención en el Centro Educativo Municipal Margarita Salas, aunque el consistorio trabaja ya en definir unas instalaciones específicas, modernas y adaptadas que permitan mejorar la calidad del servicio. El objetivo, según han subrayado, inmediato pasa por obtener la autorización de la Consejería de Educación, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos, han añadido.

El futuro centro incluiría aulas de formación, salas de estimulación para terapias como logopedia, despachos y baños adaptados, con el fin de garantizar una atención integral. Paralelamente, se estudian distintas ubicaciones, tanto en el actual centro educativo como en otros edificios municipales susceptibles de ser adaptados.

Continuidad

Esta iniciativa, según han señalado, pretende dar continuidad al trabajo que ya se realiza en las aulas TEA de los colegios Donoso Cortés y Francisco Valdés, reforzando la atención especializada en el municipio.

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En la actualidad, APNADOBE atiende a 38 usuarios mayores de seis años en el servicio de Habilitación Funcional y a 16 menores en Atención Temprana. La alcaldesa ha subrayado el compromiso del consistorio calabazón con las entidades sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades específicas y sus familias.