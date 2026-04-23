Comercio
Apyme lanza una campaña por el Día de la Madre
Ha puesto en marcha una campaña para incentivar compras en el comercio local
Samuel Sánchez
La asociación Apyme Vegas Altas-La Serena ha puesto en marcha la campaña ‘El mejor regalo para mamá está en lo local’ con el objetivo de incentivar las compras en el comercio de proximidad con motivo del Día de la Madre.
La iniciativa se desarrollará del 27 de abril al 2 de mayo en establecimientos asociados de Don Benito y Villanueva de la Serena, donde los clientes que realicen compras superiores a diez euros recibirán papeletas para participar en distintos sorteos.
Entre los premios se incluyen cuatro cheques regalo de 30 euros y tres lotes de productos, además de merchandising para los participantes. Además, la campaña también contará con la implicación de la hostelería, mediante la distribución de azucarillos personalizados, así como con animación en la calle y un photocall itinerante. Los sorteos se celebrarán el 8 de mayo, en una iniciativa que busca dinamizar la actividad económica y reforzar el tejido empresarial local con apoyo institucional.
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