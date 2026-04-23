Detenidos dos hombres por simular un atraco armado para robar 4.400 euros en Don Benito

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres acusados de simular un atraco con arma de fuego en un establecimiento de hostelería de Don Benito para encubrir la sustracción de 4.400 euros de la caja registradora.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, los hechos se remontan al pasado 14 de abril, cuando un trabajador denunció que había sido abordado a primera hora de la mañana por un individuo encapuchado y armado que le amenazó y se llevó el dinero en efectivo tras forzar la caja.

La investigación, desarrollada por el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena, incluyó la revisión de las grabaciones del local y su entorno, así como la toma de declaraciones a la víctima y a posibles testigos.

Las gestiones permitieron a los agentes determinar que se trataba de un robo simulado, en el que el propio empleado habría facilitado el acceso al establecimiento a un familiar, quien, armado con una pistola simulada, ejecutó el supuesto atraco y se apoderó del dinero.

Ambos fueron localizados y detenidos el pasado 21 de abril como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y simulación de delito.

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Los arrestados, de 30 y 60 años y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial tras la instrucción del correspondiente atestado.