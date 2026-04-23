El proyecto del Golondrón llega también a las pedanías de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha reunido estos días a los alcaldes de sus entidades locales menores para coordinar proyectos comunes y situar en la agenda la futura presa del Golondrón, una infraestructura que el consistorio considera estratégica para el desarrollo del territorio.

Según han informado desde elc onsistorio, la alcaldesa, Elisabeth Medina, ha presidido este encuentro de trabajo junto a los concejales de Cultura y de Entidades Locales Menores, en una cita en la que también ha participado el delegado de la pedanía de Conquista.

Moción sobre la presa

Durante la reunión se abordó la moción sobre la presa, que será elevada al próximo pleno municipal para reforzar su impulso institucional. Además, el consistorio ha coordinado la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos y ha anunciado que complementará con recursos propios aquellas actuaciones que hayan quedado fuera de las ayudas o hayan recibido menor financiación.

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Entre las entidades que recibirán este refuerzo económico se encuentran Ruecas, El Torviscal y Hernán Cortés. En el ámbito cultural, se ha presentado la exposición itinerante ‘Pueblos de Luz’, del artista local Miguel Calderón, que recorrerá desde mayo las distintas entidades con el objetivo de poner en valor su identidad.