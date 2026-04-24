Plena Inclusión ampliará su centro de Don Bentio tras años de demanda

El Ayuntamiento de Don Benito llevará a pleno la cesión de unos 14.000 metros cuadrados de suelo municipal a Plena Inclusión, una decisión que permitirá ampliar sus instalaciones y dar respuesta a una demanda histórica de la entidad.

La medida, que se debatirá en la próxima sesión ordinaria, busca reforzar la capacidad de atención de la organización, que actualmente atiende a más de 400 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y cuenta con una plantilla de más de 170 profesionales, según han indicado desde el consistorio dombenitense.

La alcaldesa, Elisabeth Medina, ha calificado la cesión como «un acto de justicia», mientras que la presidenta de la entidad, Marisol Dovado, ha recordado que esta petición se remonta a 2014 y ha sido reiterada en los últimos años.

El complejo actual, inaugurado en 1986, atiende hoy a cuatro veces más usuarios que en sus inicios, lo que ha provocado una situación de saturación. Con la ampliación prevista, se podrán mejorar los servicios y poner en marcha nuevos proyectos vinculados a la inclusión social, la formación y la atención integral.

Noticias relacionadas

Cada semana pasan por el centro unas 575 personas entre usuarios y familiares. Con esta iniciativa, el consistorio pretende reforzar su apuesta por las políticas de inclusión y apoyar el crecimiento del tejido asociativo local.