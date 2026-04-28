Solidaridad
Apyme entrega a AFAD la recaudación de su calendario solidario del pasado 2025
Samuel Sánchez
La asociación Apyme Vegas Altas-La Serena ha entregado estos días a AFAD Recuerda Extremadura la recaudación obtenida con su calendario solidario 2025 dentro de la campaña ‘Sumando esfuerzos, multiplicamos sonrisas’.
Según ha informado el propio colectivo empresarial, el acto se celebró en las instalaciones de la asociación con presencia de responsables de Apyme, las alcaldesas de Don Benito y Villanueva de la Serena, así como representantes empresariales y personal del centro.
Labor asistencial
Más de 2.000 calendarios fueron distribuidos en distintos puntos de venta y centros terapéuticos de la comarca.
Según han agregado desde Apyme, la campaña ha servido también para apoyar la labor asistencial que AFAD desarrolla con personas afectadas por alzhéimer y otras demencias, coincidiendo además con el 25 aniversario de la entidad.
Asimismo, desde AFAD han destacado la importancia de estas ayudas para mantener sus servicios de atención integral a través de este tipo de iniciativas del tejido empresarial.
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