Villanueva impulsa un parking en altura junto al mercado de abastos

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha aprobado la licitación del derecho de superficie del parking de Conventual, una actuación estratégica que permitirá construir un nuevo aparcamiento en altura en pleno centro urbano mediante inversión privada y sin coste directo para las arcas municipales.

La alcaldesa, Ana Belén Fernández, explicó este martes ante los medios de comunicación que el proyecto permitirá prácticamente duplicar o incluso triplicar las plazas actuales de estacionamiento, mejorando notablemente la capacidad de aparcamiento en una de las zonas con mayor proyección comercial de la ciudad.

Inversión

La infraestructura, cuyo coste se estima en torno a un millón de euros, saldrá a concesión por un máximo de 90 años con el objetivo de hacer rentable la inversión para la empresa adjudicataria, que asumirá tanto la ejecución como la explotación del espacio, según explicó la primera edil villanovense.

Fernández destacó que esta fórmula permitirá desarrollar una actuación prioritaria incluida en el programa de gobierno municipal sin necesidad de recurrir a financiación pública o fondos europeos.

Asimismo, el nuevo parking se ubicará junto al futuro mercado de abastos, cuya apertura está prevista para septiembre, por lo que ambas infraestructuras se conciben como proyectos complementarios destinados a revitalizar el centro y potenciar la actividad económica.

La previsión municipal apunta a que, una vez adjudicado, el aparcamiento podría ejecutarse en un plazo aproximado de entre cuatro y seis meses, ya que se trata de una estructura modular que reduce considerablemente los tiempos de construcción.

Plazas de aparcamiento

La regidora subrayó que disponer de plazas suficientes será fundamental para garantizar el éxito del mercado y atraer visitantes, evitando que la falta de estacionamiento limite el desarrollo comercial. Además, Fernández defendió que esta actuación supondrá una mejora importante en accesibilidad, movilidad y servicios para vecinos y visitantes, consolidando una transformación urbana largamente demandada.

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Con esta inversión, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serenapretende convertir esta zona en uno de los principales polos económicos y comerciales de la localidad ante la próxima apertura del nuevo mercado de abastos, la cual se prevé para el próximo mes de septiembre, según apuntó la primera edil villanovense.