Don Benito proyecta la construcción de 18 viviendas de protección oficial

El Ayuntamiento de Don Benito ha dado inicio a las obras de una nueva promoción de 18 viviendas de protección oficial, un proyecto que según el consistorio busca ampliar la oferta residencial del municipio tras años de «escasa actividad urbanística en este ámbito».

La actuación, desarrollada sobre suelo municipal mediante licitación pública, contempla la construcción de 18 viviendas unifamiliares de dos plantas distribuidas en dos fases, con espacios que incluyen salón-cocina, patio, dormitorios y garaje.

La alcaldesa, Elisabeth Medina, destacó este miércoles que desde el inicio del mandato en 2023 uno de los principales objetivos del equipo de gobierno ha sido «revertir la falta de suelo residencial y favorecer nuevas promociones», tanto públicas como privadas.

Según avanzó, sumando esta promoción a otras actuaciones en marcha y previstas, Don Benito podría alcanzar cerca de 200 nuevas viviendas construidas durante la legislatura, lo que supondría un «importante impulso» para el crecimiento urbano de la localidad.

Desde el consistorio se subraya que la colaboración público-privada está siendo clave para facilitar el acceso a la vivienda, atraer inversiones y responder a una demanda creciente en el municipio.

Por su parte, el promotor de la obra, Isidro Moleón, señaló que la primera fase ya está vendida, reflejando el interés existente por este tipo de viviendas protegidas.

Limpieza de solares

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Don Benito se ha recordado mediante un bando municipal la obligación de mantener limpios y cuidados los solares y terrenos de propiedad privada ante el aumento del crecimiento de hierbas por las intensas lluvias registradas este año.

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Según han indicado desde el consistorio, los propietarios dispondrán de un plazo de 15 días para realizar las labores necesarias de limpieza, advirtiendo el consistorio de que, en caso de incumplimiento, podrá actuar de forma subsidiaria a costa del propietario o imponer multas coercitivas de al menos 300 euros.