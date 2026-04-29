Un grupo de familias impulsan la creación de un nuevo club de ajedrez en Villanueva

Villanueva de la Serena suma una nueva propuesta deportiva con el nacimiento del Club Deportivo de Ajedrez Los Serones, una iniciativa promovida por familias de jóvenes jugadores y respaldada por el consistorio.

La concejala de Deportes, María Lozano, destacó durante la presentación del proyecto la importancia de este proyecto, que surge para dar continuidad y estructura a una disciplina que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

Actualmente, las clases se desarrollan en el centro Eeucativo municipal Jesús García Trujillo, todos los jueves por la tarde, donde varios alumnos ya han conseguido importantes éxitos deportivos. Entre ellos destaca David Blázquez, campeón de Extremadura sub-8, además de cuarto de España en modalidad rápida y quinto en clásicas, junto a José María y Carmen Blázquez, también situados entre los mejores de la región.

Desde septiembre

Será a partir del próximo mes de septiembre cuando el propio club asuma de forma íntegra la organización de las actividades y la formación. El proyecto está enfocado principalmente en niños, aunque también estará abierto a adultos interesados en aprender o mejorar su nivel.

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Además de las clases, el club subraya que también impulsará jornadas de puertas abiertas, actividades de ajedrez en la calle y futuras competiciones, con la posibilidad de federar a sus todos sus integrantes.