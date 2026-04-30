Actualidad informativa
Suceso
Una colisión frontal entre dos vehículos en Don Benito deja un herido
El herido fue trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva debido a los politraumatismos que presentaba
Samuel Sánchez
Don Benito
Un hombre de 34 años resultó herido menos grave este jueves de madrugada en una colisión frontal entre dos vehículos que se produjo en el kilómetro 100 de la carretera EX-206, en el término municipal de Don Benito (Badajoz), informó el 112 de Extremadura.
El herido fue trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva debido a los politraumatismos que presentaba, precisó esta misma fuente a través de su cuenta de la red social X.
El 112 recibió el aviso del accidente a la 1:07 horas de este jueves y activó a una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME) 3-1, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) 3-1, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Don Benito.
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