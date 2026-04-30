Reconocimiento
Don Benito pone en marcha la tercera edición de los Premios Calabazón del Deporte
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha puesto en marcha la III edición de los Premios Calabazón del Deporte, con los que reconocerá a deportistas, clubes e instituciones destacadas de la localidad por sus logros durante la temporada 2025-2026.
La principal novedad de esta convocatoria será la incorporación de la ciudadanía al proceso de elección de los galardonados, permitiendo que cualquier persona interesada forme parte del jurado junto a la Delegación Municipal de Deportes.
Los premios valorarán resultados obtenidos en competiciones provinciales, regionales, nacionales e internacionales, además de reconocer trayectorias y aportaciones al desarrollo del deporte local.
Podrán presentarse deportistas empadronados en Don Benito, clubes y entidades deportivas locales que cumplan los requisitos fijados en las bases reguladoras, entre ellos estar al corriente de obligaciones administrativas y acreditar oficialmente sus méritos deportivos. El plazo de presentación de candidaturas será de diez días naturales desde la apertura oficial del proceso, mientras que la gala de entrega se celebrará en el mes de junio.
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