Villanueva aprueba el pago por unos terrenos del Hospital Santa Justa

El pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha aprobado inicialmente varias modificaciones presupuestarias por más de 87.000 euros, con el respaldo del PSOE y el rechazo de PP y Vox, en una sesión marcada por el debate económico y la preocupación institucional por el robo del Tesoro de Villanueva.

Una de las principales modificaciones, por valor de 26.400 euros, permitirá abonar al arzobispado el canon correspondiente por la ocupación de 186 metros cuadrados anexos al antiguo hospital Santa Justa, utilizados durante años para consultas médicas y pequeñas intervenciones. El gobierno municipal defendió la medida como una solución para regularizar una situación heredada y evitar perjuicios, mientras que la oposición cuestionó el procedimiento administrativo empleado.

La portavoz municipal, María Lozano, defendió que se trata de «actuar con responsabilidad institucional» y cerrar una etapa administrativa pendiente, mientras que desde el PP, su portavoz, Manuel Lozano , mostró su conformidad con el pago, aunque criticó el procedimiento elegido al considerar que «es un acto nulo de pleno derecho porque no hay contrato y no hay nada que fiscalizar», defendiendo que debería haberse regularizado previamente mediante convenio. Vox, a través de su portavoz Andrés Oliva, también cuestionó la gestión al señalar que existió un «defecto de forma».

También salió adelante una partida superior a los 58.000 euros destinada a licitar un servicio de ludoteca y actividades de ocio para facilitar la conciliación familiar durante eventos multitudinarios como fiestas patronales o celebraciones navideñas.

Asimismo, se aprobó una aportación municipal de 3.000 euros para contribuir a la restauración de la imagen de Santiago, patrón de la ciudad, al considerarse parte del patrimonio histórico y emocional villanovense.

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Tesoro de Villanueva

Fuera del bloque económico, la alcaldesa Ana Belén Fernández expresó en el pleno su profunda preocupación por el robo de 144 de las 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva sustraídas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde permanecían desde noviembre. Fernández calificó el suceso como una grave pérdida histórica, emocional y patrimonial, y reclamó explicaciones y responsabilidades a la Junta de Extremadura por las supuestas deficiencias de seguridad en la custodia de este legado histórico. Desde la oposición se reclamó que el caso no se utilice únicamente como confrontación política.