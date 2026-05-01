Conceden el Escudo de Oro de Don Benito a Enrique García-Margallo

El Ayuntamiento de Don Benito ha concedido el Escudo de Oro de la ciudad al empresario, agricultor y ganadero Enrique García-Margallo Guillén, en reconocimiento a su trayectoria vinculada al desarrollo agroganadero, cooperativo e industrial del municipio y su comarca. El anuncio ha sido comunicado por la alcaldesa, Elisabeth Medina, junto al presidente de la Asociación de Ganaderos de Don Benito, Antonio Jesús Rodríguez, entidad de la que García-Margallo es socio fundador y una de sus figuras más reconocidas.

Según ha destacado el consistorio, el galardonado ha sido una figura clave en la modernización del sector agroindustrial de la zona, con participación en numerosas cooperativas, industrias y proyectos empresariales relacionados con la agricultura y la ganadería extremeñas.

Ingeniero industrial, fundador de iniciativas como Feval y vinculado a firmas como NIARSA Maquinaria o ARO Consultores y Proyectos, García-Margallo ha desarrollado durante décadas una intensa actividad profesional en favor del tejido productivo local.

La alcaldesa ha subrayado que se trata de una de las personas «más adecuadas» para recibir esta distinción por su arraigo, trayectoria y reconocimiento social.

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El Escudo de Oro le será entregado durante las fiestas de San Isidro, patrón de los agricultores.