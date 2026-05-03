Don Benito regula las nuevas tasas para la escuela infantil

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado en la última sesión plenaria la nueva ordenanza reguladora del precio público de la escuela infantil municipal , que sustituirá a la actual tasa de guardería a partir del curso 2026-2027 con un sistema progresivo vinculado a la renta familiar.

Según informaron desde el consistorio dombenitense, ea nueva normativa establece cuotas mensuales que oscilarán entre los 90 euros para familias con ingresos de hasta tres veces el IPREM y los 254 euros para aquellas con rentas superiores a nueve veces este indicador.

Bonificaciones

Además, se contemplan bonificaciones del 50% para colectivos con especial protección social, entre ellos menores con discapacidad, familias numerosas, monoparentales con bajos ingresos o familias con varios hijos matriculados simultáneamente.

La ordenanza también incorpora una reserva de plaza mediante una fianza equivalente a una mensualidad, que será reembolsada una vez formalizada la incorporación del menor.

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Desde el Consistorio destacan que esta actualización busca ajustar el servicio a la realidad económica actual, reforzar su sostenibilidad financiera y garantizar un acceso más equitativo para las familias dombenitenses.