Extremagia refuerza su proyección internacional en su nueva edición

Don Benito volverá a convertirse en epicentro de la magia con la celebración de la decimoséptima edición del Festival Internacional de Magia de Extremadura, Extremagia, una cita que consolida su proyección nacional e internacional con una programación que reunirá a artistas de primer nivel.

Durante la presentación, la alcaldesa Elisabeth Medina destacó que el festival es «mucho más que magia», ya que «llena las calles de vida, talento e ilusión» y sitúa a la ciudad «en el mapa internacional a través de la cultura». Además, subrayó que se trata de «un proyecto que funciona» y que refleja la apuesta de Don Benito por una oferta cultural de calidad.

El promotor del certamen, Juan Carlos Parejo, aseguró que Extremagia se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del país, apostando por un modelo que combina la presencia de grandes figuras internacionales con el impulso al talento extremeño. «Intentamos traer a los mejores magos del mundo», afirmó, al tiempo que definió el evento como «un festival de ‘Champions’».

Desde la Diputación de Badajoz, el diputado Manuel Gómez destacó que la continuidad del festival hasta su decimoséptima edición «demuestra que las cosas se están haciendo bien» y defendió su papel como herramienta para «acercar la cultura de manera ilusionante a toda la ciudadanía, también en el entorno rural». En este sentido, incidió en que la colaboración institucional permite que «los resultados no se sumen, sino que se multipliquen en beneficio de la ciudadanía».

Por su parte, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, puso en valor la trayectoria del festival y señaló que «17 años reflejan constancia y compromiso».

Eje del programa

La gala internacional volverá a ser el eje del programa de propuestas del festival, con artistas procedentes de Corea, Alemania o Chile, además de destacados nombres del panorama nacional. Las entradas saldrán a la venta este jueves a las 21:00 horas y, según la organización, se prevé que se agoten en pocos minutos, como en ediciones anteriores.

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El director del festival, Víctor Cerro, incidió en la evolución que ha experimentado la magia en Extremadura gracias a iniciativas como Extremagia, que ha contribuido a cambiar su percepción y a acercarla a públicos de todas las edades. La programación se extenderá también a otras localidades del entorno, ampliando el alcance de un evento que se ha consolidado como uno de los grandes referentes culturales de la región. n