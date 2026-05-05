Unos sensores inteligentes modernizan el alcantarillado de Villanueva de la Serena

La red de alcantarillado de Villanueva de la Serena comienza a transformarse con la implantación de un sistema de sensores inteligentes que permitirá controlar en tiempo real su funcionamiento. El proyecto, impulsado por Veolia dentro de la iniciativa DIGITALASVEGAS, contempla la monitorización de 40 puntos estratégicos de la red, entre ellos zonas críticas y sensibles.

Según ha indicado la compañía, gracias a esta tecnología, será posible anticipar incidencias antes de que se produzcan, lo que permitirá actuar con mayor rapidez y precisión.

De igual forma, entre los beneficios previstos destacan la reducción de desbordamientos, así como una mejora en los tiempos de respuesta y en la eficiencia del mantenimiento.

Alertas tempranas

Además, el sistema permitirá generar alertas tempranas desde los primeros meses de funcionamiento.

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La iniciativa supone un cambio en la gestión del saneamiento, que pasa de un modelo reactivo a uno basado en datos en tiempo real, con el objetivo de mejorar el servicio y reducir afecciones en la vía pública. n