Empresas
Villanueva destina 55.000 euros a nuevas ayudas para comercio y emprendimiento
El objetivo es impulsar la creación, modernización y consolidación de negocios locales, con nuevas facilidades para ampliar el acceso a emprendedores, hosteleros y empresas de servicios.
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena lanzará próximamente dos líneas de ayudas dotadas con 55.000 euros para impulsar la creación, modernización y consolidación de negocios locales, con nuevas facilidades para ampliar el acceso a emprendedores, hosteleros y empresas de servicios.
Según ha informado el concejal de Comercio, David Díaz, una de las convocatorias contará con 40.000 euros destinados a subvenciones a fondo perdido para la creación, renovación y modernización de establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios. Estas ayudas cubrirán el 50 por ciento de la inversión realizada, excluido el IVA, con un máximo de 1.500 euros por beneficiario y una inversión mínima de 600 euros. Entre los gastos subvencionables se incluyen páginas web, presencia online, maquinaria, mobiliario, equipamiento informático, reformas, accesibilidad, iluminación o veladores.
Como principal novedad, podrán optar también empresas de nueva creación sin necesidad de acreditar doce meses de actividad previa, además de negocios ubicados en naves industriales y adjudicatarios del mercado de abastos.
La segunda línea, con una partida de 15.000 euros, estará destinada al alquiler de locales o naves para nuevos proyectos empresariales, con ayudas de hasta 1.000 euros según el coste mensual del arrendamiento.
El consistorio elimina además este año la obligación de inscripción previa en el registro municipal de locales, según señalan desde el consistorio villanovense. n
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