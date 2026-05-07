Licitadas por un millón las obras de la calle San Francisco de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha sacado a licitación las obras de remodelación integral de la calle San Francisco y la plaza de la Constitución, conocida popularmente como Plaza Roja, con una inversión superior al millón de euros y un plazo de ejecución de entre nueve y doce meses.

La actuación, según ha informado el consistorio, transformará una de las zonas más transitadas del municipio dombenitensecon el objetivo de mejorar la accesibilidad, la movilidad y la convivencia urbana. El proyecto contempla la conversión de ambas vías en plataforma única con pavimento de adoquín, la reorganización del tráfico rodado y de los accesos, así como la renovación del alumbrado público.

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Contenedores soterrados

Además, se instalarán contenedores soterrados y se dará continuidad al carril bici desde la calle Ayala hasta la avenida de la Constitución. El proyecto fue presentado el pasado mes de enero por la alcaldesa, Elisabeth Medina, quienes destacaron entonces que la intervención incorporaba aportaciones realizadas por vecinos durante el proceso de diseño. De igual forma, esta actuación forma parte de las actuaciones de transformación urbana impulsadas por el consistorio municipal en el centro de la localidad, según han subrayado.