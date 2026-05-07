Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería BótoaGuardianes del planazoSentencia
instagram

Suceso

Roban un coche en Don Benito tras dejar las llaves puestas en la calle

La Policía Local ha alertado de los peligros de estos descuidos e insisten en no abandonar el vehículo con el motor en marcha

Agente de Policía Local de Don Benito.

Agente de Policía Local de Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

Un vecino de Don Benito sufrió en la tarde del pasado lunes el hurto de su vehículo después de dejarlo arrancado y con las llaves puestas mientras realizaba una compra rápida en un establecimiento cercano. Según ha informado la Policía Local, al regresar al lugar el coche ya había desaparecido.

No obstante, por el momento, no se ha confirmado oficialmente si el vehículo ha sido recuperado, mientras que desde el cuerpo policial recuerdan que este tipo de hechos suelen producirse por descuidos cotidianos que son aprovechados con rapidez por los autores.

Noticias relacionadas

Por ello, insisten en la importancia de no abandonar nunca el vehículo con el motor en marcha ni las llaves en el interior, aunque sea durante unos segundos, para evitar situaciones similares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents