Suceso
Roban un coche en Don Benito tras dejar las llaves puestas en la calle
La Policía Local ha alertado de los peligros de estos descuidos e insisten en no abandonar el vehículo con el motor en marcha
Samuel Sánchez
Un vecino de Don Benito sufrió en la tarde del pasado lunes el hurto de su vehículo después de dejarlo arrancado y con las llaves puestas mientras realizaba una compra rápida en un establecimiento cercano. Según ha informado la Policía Local, al regresar al lugar el coche ya había desaparecido.
No obstante, por el momento, no se ha confirmado oficialmente si el vehículo ha sido recuperado, mientras que desde el cuerpo policial recuerdan que este tipo de hechos suelen producirse por descuidos cotidianos que son aprovechados con rapidez por los autores.
Por ello, insisten en la importancia de no abandonar nunca el vehículo con el motor en marcha ni las llaves en el interior, aunque sea durante unos segundos, para evitar situaciones similares.
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
- Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
- Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- Badajoz responde a la llamada de Bótoa en una romería multitudinaria