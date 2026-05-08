El peleño Ismael Arroyo triunfa en Berlín ante 1.400 espectadores

El saxofonista extremeño Ismael Arroyo Blázquez ha actuado recientemente en la Berliner Philharmonie, sede de la Filarmónica de Berlín, dentro del prestigioso ciclo ‘Lunch Concert’, acompañado por el pianista Eduardo Moreno. El recital reunió a más de 1.400 personas y dejó fuera a cerca de 500 asistentes por falta de espacio.

Durante el concierto interpretaron la obra ‘As Tranquility Arises Op. 103’, compuesta por Jorge Grundman especialmente para el dúo y que formará parte de su próximo trabajo discográfico. Arroyo ha destacado que esta actuación supone “uno de los momentos musicales más dulces” de su carrera y ha subrayado la importancia de seguir dando visibilidad al saxofón clásico en escenarios históricos de la música internacional.