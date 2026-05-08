El PP de Villanueva acusa al gobierno municipal de sectarismo por no incluir mociones

El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha acusado al equipo de gobierno socialista de impedir el debate de las propuestas de la oposición en los plenos municipales y de mantener una gestión «sectaria» del Ayuntamiento.

El portavoz municipal del PP, Manuel Lozano, ha realizado un balance del pleno ordinario celebrado el pasado abril, en el que ha criticado tanto la gestión económica del consistorio como la actitud del ejecutivo local con las mociones presentadas por su grupo. En materia económica, Lozano ha censurado la aprobación de tres nuevas modificaciones de crédito, que elevan a 14 las realizadas en lo que va de año. A su juicio, este dato refleja «el nivel de elaboración» de los presupuestos municipales y ha recordado que el Partido Popular votó en contra de las cuentas al no haber participado en su elaboración, según el líder popular.

Dentro de plazo

El portavoz popular también ha denunciado recientemente que las iniciativas de su grupo no se incluyen en el orden del día pese a registrarse «dentro de plazo» y que posteriormente se rechaza su urgencia, lo que provoca que no lleguen a debatirse en el pleno.

Entre las propuestas rechazadas, Lozano ha destacado una moción para reclamar al Gobierno central la conversión de la N-430 en autovía. Según ha explicado, se trata de una infraestructura muy utilizada por vecinos de la comarca y especialmente afectada por el tráfico pesado durante las campañas agrícolas. Además, ha vinculado esta situación con el aumento de accidentes mortales registrados en esta vía y ha considerado una «falta de respeto» que el gobierno municipal rechazase debatir la propuesta.

El dirigente popular también se ha referido a otra moción relacionada con la presa del Golondrón y su inclusión en la planificación hidrológica estatal. En este sentido, ha defendido que se trata de una demanda del sector agrícola y ha criticado que el ejecutivo local condicionase el debate a su paso previo por el Consejo Agrario.

Por otro lado, Lozano ha valorado positivamente la ampliación prevista para el aparcamiento de la calle Conventual, aprobada con el apoyo del PP, al entender que contribuirá a mejorar el estacionamiento en el centro urbano y favorecerá la actividad comercial.

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Finalmente, el portavoz popular ha criticado el retraso en la apertura del mercado de abastos, cuyas obras fueron recepcionadas hace aproximadamente año y medio y que, según ha afirmado, continúa cerrado pese a los anuncios realizados por el equipo de gobierno sobre su puesta en marcha.