Regadío
El Canal de Orellana frena el suministro ante el alto consumo
Durante 48 horas y con el objetivo de ajustarse a la planificación de la campaña
Samuel Sánchez
La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana aplicará desde hoy sábado un corte programado del suministro de agua de riego de al menos 48 horas debido al elevado consumo registrado en el arranque de la campaña. La medida comenzará a las 08:00 horas y afectará al suministro “en presa”, según ha informado la entidad.
La CGU ha explicado a sus regantes que esta decisión busca ajustar el consumo a la planificación prevista para la campaña de riego de 2026 y no descarta que la duración del corte pueda variar en función de las condiciones meteorológicas.
Buen nivel de los embalses
Además, la comunidad de regantes ha recordado que, pese a las abundantes lluvias acumuladas durante el invierno y al buen nivel de los embalses, la dotación asignada para esta campaña es similar a la de años anteriores.
Por ello, la entidad ha insistido en la necesidad de realizar un uso “responsable” del agua para garantizar el desarrollo de la campaña en las condiciones establecidas.
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