Infraestructuras
La piscina de verano de Villanueva contará con un nuevo parque acuático
El objetivo es ampliar la oferta de ocio para los más pequeños en unas instalaciones que abrirán al público el próximo 20 de junio
Samuel Sánchez
La piscina municipal de verano de Villanueva de la Serena incorporará este año un nuevo parque acuático infantil con el objetivo de ampliar la oferta de ocio dirigida a los más pequeños, según ha informado el consistorio villanovense.
La actuación ha sido presentada esta semana por la concejala de Deportes, María Lozano, quien ha destacado que permitirá mejorar las condiciones lúdicas actuales de estas instalaciones municipales.
Las obras han comenzado esta misma semana y cuentan con una inversión de 48.200 euros, una cantidad que incluye también la reparación del pavimento elástico de la zona acuática.
Distintas actuaciones
El proyecto prevé la sustitución de dos juegos de agua y la instalación de nuevos elementos como un tobogán, una palmera con seis chorros de agua y un cubo vierteaguas decorado con una mariposa. Además, habrá estructuras con forma de pez y cangrejo que incorporarán diferentes efectos y cortinas de agua, tal y como ha destacado la edil del ramo.
De igual forma, desde el consistorio han detallado también que la piscina de verano abrirá sus puertas el próximo 20 de junio, mientras que la climatizada cerrará el día 19. El Ayuntamiento trabaja ya en tareas de limpieza, jardinería y acondicionamiento de cara al inicio de la temporada.
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