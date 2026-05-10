Suceso
Un hombre resulta herido tras salirse de la vía en la EX-103, en Castuera
El varón, de 31 años, ha sufrido un traumatismo craneal, por lo que ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva
Un hombre de 31 años ha resultado herido menos grave en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la carretera EX-103, a la altura del punto kilométrico 96, en el término municipal de Castuera (Badajoz).
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el aviso se recibió a las 00:17 horas de este domingo, alertando de una salida de vía sin personas atrapadas.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos sanitarios del PAC de Castuera y una unidad medicalizada UME 3.4 del SES, además de una patrulla de la Guardia Civil y personal de emergencias de carreteras de la EX-103.
Como consecuencia del siniestro, el herido sufrió un traumatismo craneal, por lo que fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado en estado menos grave al Hospital de Don Benito-Villanueva.
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