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Un hombre resulta herido tras salirse de la vía en la EX-103, en Castuera

El varón, de 31 años, ha sufrido un traumatismo craneal, por lo que ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva

El hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

El hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un hombre de 31 años ha resultado herido menos grave en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la carretera EX-103, a la altura del punto kilométrico 96, en el término municipal de Castuera (Badajoz).

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el aviso se recibió a las 00:17 horas de este domingo, alertando de una salida de vía sin personas atrapadas.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos sanitarios del PAC de Castuera y una unidad medicalizada UME 3.4 del SES, además de una patrulla de la Guardia Civil y personal de emergencias de carreteras de la EX-103.

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Como consecuencia del siniestro, el herido sufrió un traumatismo craneal, por lo que fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado en estado menos grave al Hospital de Don Benito-Villanueva.

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