Un hombre resulta herido tras salirse de la vía en la EX-103, en Castuera

Un hombre de 31 años ha resultado herido menos grave en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la carretera EX-103, a la altura del punto kilométrico 96, en el término municipal de Castuera (Badajoz).

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el aviso se recibió a las 00:17 horas de este domingo, alertando de una salida de vía sin personas atrapadas.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos sanitarios del PAC de Castuera y una unidad medicalizada UME 3.4 del SES, además de una patrulla de la Guardia Civil y personal de emergencias de carreteras de la EX-103.

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Como consecuencia del siniestro, el herido sufrió un traumatismo craneal, por lo que fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado en estado menos grave al Hospital de Don Benito-Villanueva.